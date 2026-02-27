В Калининграде скончался журналист Интерфакса Олег Шанько

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В пятницу, 27 февраля, в Калининграде на 65-м году жизни умер журналист Олег Васильевич Шанько. Об этом сообщает информационное агентство Интерфакс, а также пресс-служба правительства региона.

Олег Шанько более 25 лет работал собственным корреспондентом Интерфакса в области. Он освещал ключевые события региона, входил в журналистский пул правительства области. Коллеги отмечают его высокий профессионализм, преданность делу и уважение, которым он пользовался в профессиональной среде.

«Олег Васильевич был замечательным коллегой, товарищем, другом, всегда готовым поддержать и помочь. Его жизнелюбие и оптимизм в любых ситуациях восхищали», — говорится в сообщении агентства.

Соболезнования родным и близким выразили сотрудники Интерфакса, а также коллектив пресс-службы правительства Калининградской области.

Прощание с Олегом Васильевичем состоится 3 марта в 11:30 в ритуальном зале Дома офицеров (ул. Кирова, 7). В 12:30 пройдёт отпевание на военно-мемориальном кладбище в посёлке Медведевка, в 13:00 — похороны.