Не стало актёра Владимира Довжика, снимавшегося в «Бригаде» и «Склифосовском»

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Российский актёр Владимир Довжик скончался 24 февраля на 58-м году жизни. Об этом сообщили в сообществе театра «Человек» во «ВКонтакте».

«Пришла печальная весть: вчера на 58 году жизни не стало большого друга нашего театра, прекрасного актера Владимира Давидовича Довжика. <...> Разноплановый, умный, тонкий актёр и талантливый режиссёр Владимир Довжик внёс большой вклад в развитие нашего театра. Театр «Человек» скорбит вместе с родными и близкими, коллегами и многочисленными поклонниками Владимира Давидовича. Светлая память!» — говорится в сообщении.

Владимир Довжик родился в Москве, в 1993 году окончил Театральный институт имени Бориса Щукина. С 1998 года он работал в театре «Человек», где дебютировал как актёр и режиссёр детских постановок «Приключения бегемотика Бантика» и «Про Машу», а также исполнил одну из ключевых ролей в спектакле «Искусство».

Довжик активно снимался в кино и на телевидении, принял участие более чем в 100 проектах. Среди них — сериалы «Склифосовский», «Бригада», «След», «Исцеление», а также фильмы «Конец прекрасной эпохи», «Людмила Гурченко» и «Кабинет путешественника».