Умерла звезда фильма «А зори здесь тихие...» Ирина Шевчук

Заслуженная артистка России Ирина Шевчук, известная по роли Риты Осяниной в фильме «А зори здесь тихие…», умерла на 75-м году жизни. Об этом, ссылаясь на дочь актрисы Александру Афанасьеву-Шевчук, пишет aif.ru во вторник, 24 февраля.

Артистка почти три года боролась с онкологией. Причиной смерти стала лимфома головного мозга. Дочь артистки открыла сбор средств и обратилась к неравнодушным с просьбой помочь в организации похорон. Дата и место прощания пока не называются.

«Я скучаю по тебе, мамочка, я очень сильно тебя люблю. Ты со мной навсегда. Как же я хочу с тобой снова гулять, смеяться и болтать. Ты мне так необходима, я дышу тобой, моя милая», — написала она в соцсетях.

Ирина Шевчук родилась 6 октября 1951 года в Мурманске, позже вместе с семьёй переехала в Киев. В 1974-м окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии. Широкую известность ей принесла роль зенитчицы Риты Осяниной в экранизации повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие…».

Всего в фильмографии актрисы более 50 работ. Она снималась в картинах «Там вдали, за рекой», «Приключения жёлтого чемоданчика», «Абитуриентка», а также в сериалах «Настя, соберись!», «Ангел-хранитель», «Украденное счастье», «Снег растает в сентябре». Последним проектом с её участием стал триллер «Французский мастер», вышедший в 2022 году.

В 2019-м Ирине Шевчук было присвоено звание заслуженной артистки России. В том же году её наградили почётным знаком «За заслуги в развитии культуры и искусства».