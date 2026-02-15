Умер создатель культовых консолей Sega Хидеки Сато

ВКонтакте

Легендарный инженер и бывший руководитель разработки Sega Хидеки Сато ушёл из жизни на 76 году жизни. Сообщения о смерти разработчика стали появляться 13 февраля, пишет издание Kotaku.

Сато пришёл в Sega в 1971-м и прошёл путь от инженера до руководителя исследований и разработок. Он участвовал в создании оригинальной серии SG и Master System, а в 1989 году возглавил подразделение R&D в период острой конкуренции с Nintendo.

В разговорах с прессой инженер признавался, что на тот момент команда имела большой опыт в аркадных автоматах, но почти не разбиралась в домашних приставках: «Они продавались так хорошо, что у нас глаза загорелись от радости».

Ответом Sega на доминирование Nintendo Entertainment System стала 16-битная Mega Drive (в Северной Америке — Genesis), которая вышла раньше Super Nintendo и принесла компании мировую известность. Позже под руководством Сато появились Sega Saturn и Dreamcast — последняя домашняя консоль компании, впоследствии ставшая культовой.

Хидеки Сато уделял внимание не только техническим характеристикам, но и дизайну устройств. По его замыслу, консоль должна была выглядеть как премиальная аудиосистема — с чёрным корпусом и золотыми элементами оформления.