В Калининграде ушла из жизни педагог с большим стажем Нонна Кронкина

В Калининграде 1 февраля умерла учитель начальных классов гимназии № 40 имени Ю.А. Гагарина Нонна Кронкина. О её смерти администрация учебного заведения сообщила в официальном сообществе «ВКонтакте».

Нонна Александровна была педагогом высшей категории и много лет работала с младшими школьниками. Она также занималась с учениками внеурочной деятельностью, помогая детям с учётом их возможностей и интересов. Воспитанники Кронкиной становились призёрами и победителями олимпиад по светской этике и православной культуре, региональных исследовательских проектов, «Звёзд Балтики», литературно-музыкальных и экологических конкурсов.

Калининградка также занималась подготовкой будущих педагогов: Кронкина была наставником студентов БФУ имени Канта и проводила мастер-классы для коллег. Одной из первых в регионе стала экспертом демонстрационного экзамена WorldSkills по преподаванию в младших классах и участвовала в организации областного турнира будущих учителей. Её выпускники становились призёрами конкурса «Юные профессионалы».

«Этим человеком невозможно было не восхищаться: открытость новому, увлечённость, компетентность, требовательность к себе, неравнодушие к тем, кому необходимо человеческое участие и понимание — такой мы запомним нашу Нонну Александровну», — написали представители гимназии.

Отпевание Нонны Кронкиной состоится в пятницу, 6 февраля, в 13:45 в храме Преображения Господня в Зеленоградске (улица Московская, 40А).