Умерла одна из сильнейших шахматисток России Юлия Дёмина

На 58 году жизни скончалась международный гроссмейстер, чемпионка СССР по шахматам Юлия Дёмина. О её смерти сообщили в официальном телеграм-канале Федерации шахмат России в среду, 4 февраля.

Юлия Дёмина стала одной из ярких фигур советских и российских шахмат конца 1980-х — начала 1990-х годов. В 1988-м она выиграла чемпионат СССР, а год спустя завоевала бронзу национального первенства.

В составе сборной России Дёмина участвовала в двух Всемирных шахматных олимпиадах и двух командных чемпионатах Европы. На внутренней арене она дважды становилась чемпионкой России в личном зачёте и три раза выигрывала командные первенства страны.

Помимо спортивной карьеры, Юлия Дёмина работала международным арбитром, была победительницей и призёром многих международных турниров. Накануне спортсменка отметила день рождения.