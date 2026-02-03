Умерла легендарный диктор Центрального телевидения и ведущая КВН Светлана Жильцова

ВКонтакте

На 90 году жизни скончалась советский диктор Центрального телевидения и одна из ведущих КВН Светлана Жильцова. Сообщение о её смерти журналист и шоумен Андрей Малахов опубликовал в личном телеграм-канале во фторник, 3 февраля.

«Не стало легенды: ушла Светлана Жильцова — голос и лицо эпохи, одна из самых узнаваемых дикторов Центрального телевидения», — написал Малахов.

Светлана Жильцова начала работать на ТВ ещё студенткой, победив в конкурсе на роль диктора-переводчика в совместном проекте СССР и Канады. После окончания вуза осталась на Центральном телевидении: сначала читала программы передач, а затем случайно попала в эфир Первой программы ЦТ, экстренно заменив Валентину Леонтьеву на прямой трансляции из «Лужников». Успешный дебют открыл ей дорогу к детским, молодёжным и музыкальным программам. С 1963 года Жильцова стала ведущей КВН, который принёс ей всесоюзную известность. В разные годы вела «Песню года», участвовала в популярных телепроектах и учебных программах по английскому языку. Из эфира ушла в 1993 году.