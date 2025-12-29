09:36

Бунтарка, секс-символ и защитница животных: какой была знаменитая французская актриса Брижит Бардо

Брижит Бардо запомнилась миру не только как киноактриса, но и как певица, фотомодель, писательница, секс-символ 50-х и 60-х, а также активный борец за права животных. Вспоминаем, какой была судьба знаменитой француженки.

Детство и юность 

Вместе с сестрой Мари-Жан росла в семье состоятельного владельца заводов Луи Бардо и дочери директора страховой компании Анн-Мари Мюсель. Консервативные родители были ярыми католиками и воспитывали детей в строгости. В своей книге Брижит вспоминала, как отец однажды наказал её и сестру 20 ударами плетью, когда девочки разбили его любимую вазу. С тех пор она не боялась осуждения родителей и активно проявляла бунтарский дух. 

Вторая мировая война

Во время оккурации Парижа единственным развлечением Брижит были танцы под классическую музыку. Заметив талант дочери, мать записала 7-летнюю девочку в частную балетную школу.  В консерватории её отметила директор модных журналов Elle и Le Jardin des Modes Элен Гордон-Лазарефф и предложила ей стать моделью. В 15 лет Брижит Бардо впервые снялась в фильме. Картину закрыли, но на пробах она познакомилась с будущим режиссёром и первым мужем Роже Вадимом (Вадимом Племянниковым). 

Мировая известность 

Брижит Бардо стала звездой в 1956 году после выхода фильма Вадима Роже «И бог создал женщину», где она сыграла главную роль. Картина сделала актрису популярной не только во Франции, но и за рубежом, а её образ чувственной блондинки поставил девушку в один ряд с секс-символами Мэрилин Монро и Софи Лорен. Одако после пермьеры брак распался, так как она влюбилась в партнёра по съемочной площадке Жана-Луи Трентиньяна. 

Самая тяжёлая работа 

Сложнейшей ролью в карьере Брижит стала Доминик Марсо в фильме «Истина» режиссёра Анри-Жоржа Клузо. Во время съёмок сцены самоубийства героини она почувствовала себя плохо и попросила принести ей аспирин. Вместо обезболивающего режиссёр дал ей снотворное, чтобы девушка выглядела в кадре сонной. После этого она провела без сознания двое суток. Кроме того, на неё оказывалось психологическое давление, которое привело к депрессии. 

Другие проекты 

Бриджит Бардо снялась в 48 фильмах, участвовала в многочисленных музыкальных программах и записала порядка 80 песен. Номинировалась на BAFTA за роль в картине «Вива, Мария!» (1965).

В 1970 году стала первой моделью для бюста Марианны — официального символа Франции. Завершив кинокарьеру в 1973 году, она посвятила жизнь борьбе за права животных, открыв «Фонд Брижит Бардо».  

Актриса признавалась, что не создана для материнства, но у неё есть один ребёнок — сын Николас от партнёра по съемкам фильма «Бабетта идет на войну» Жака Шарье. После развода мальчик остался с отцом. 

Из-за публикации автобиографии «Инициалы Б.Б.» бывший муж и сын подали на Бардо в суд за разглашение подробностей частной жизни и оскорбления. Затем Жак Шарье издал свою книгу «Мой ответ Брижит Бардо». 

Французская актриса Брижит Бардо скончалась 28 декабря 2025 года. Ей был 91 год.  

