Французская актриса Брижит Бардо умерла на 92-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщают СМИ, в октябре актриса перенесла операцию из-за тяжёлой болезни, а в ноябре её госпитализировали.

Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже. В 1948-м поступила в Высшую национальную консерваторию музыки и танца, где три года посещала класс русского хореографа Бориса Князева. Уже в 14 лет она снялась в качестве модели для журнала «Сад моды», в 1949 году её фото впервые появилось на обложке Elle.

Мировой знаменитостью её в 1956 году сделала главная роль в мелодраме «И Бог создал женщину». Среди популярных картин с участием актрисы: «Парижанка», «Вива, Мария!», «Истина», «Презрение», «В случае несчастья», «Шалако», «Бабетта идет на войну».

За 20-летнюю карьеру актриса снялась в более чем пятидесяти фильмах, почти во всех играла роковых красоток и соблазнительниц. Также она записала свыше 70 песен. Бардо четыре раза была замужем, в браке с актёром Жаком Шарье у неё родился сын Николя.