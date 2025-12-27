Посол России в Кувейте, Турции и Израиле скончался в возрасте 80 лет

ВКонтакте

Пётр Стегний, посол России в Кувейте, Турции и Израиле в отставке, скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Экс-посол РФ в Великобритании Александр Яковенко отметил, что дипломатическая деятельность Стегния была высоко оценена государством. «Сегодня ушёл из жизни выдающийся советский и российский дипломат, Чрезвычайный и полномочный посол в отставке, видный специалист по Ближнему Востоку, возглавлявший наши дипломатические миссии в Кувейте, Турции и Израиле. Он оставил свой неповторимый след в исторической науке, занимаясь историей дипломатии и международных отношений и написавший ряд книг по малоизученным эпизодам внешней политики», — сказал Яковенко.