Бывший замминистра обороны России Юрий Садовенко умер на 57-м году жизни

Скончался бывший заместитель министра обороны России генерал-полковник Юрий Садовенко. Ему было 56 лет. Об этом близкие покойного рассказали РИА Новости.

Юрий ушёл из жизни вечером в четверг, 25 декабря. Причиной стала болезнь сердца.

Садовенко родился 11 сентября 1969 года в Житомире. В 1990-м он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище им. Ленинского комсомола, а в 2008-м — Академию госслужбы при президенте РФ. Проходил службу в ВС РФ и подразделениях МЧС, участвовал в боевых действиях, гуманитарных и спасательных операциях.

В ноябре 2012 года Юрий стал руководителем аппарата министра обороны. В 2014-м ему присвоили звание генерал-полковника. Весной 2024-го его освободили от должности.