Культовые фильмы и сцена драмтеатра им. А. С. Пушкина: чем запомнилась знаменитая актриса Вера Алентова

Народная артистка России Вера Алентова скончалась 25 декабря. Ей было 83 года. За свою карьеру она исполнила десятки ролей в кино и на сцене театра. Вспоминает, какой была жизнь знаменитой актрисы.

Детство и юность

Вера родилась 21 февраля 1942 года в Котласе (Архангельская область) в семье актёров Валентина Быкова и Ирины Алентовой (после рождения дочери Юлии в 1969 году она возьмёт девичью фамилию матери).

Отец актрисы умер, когда ей было три года. Спустя некоторое время Ирина с дочерью переехала в Кривой Рог, а потом в Узбекскую ССР. Школу окончила в Барнауле.

Вера пыталась поступить в мединститут, но параллельно решила показать свои навыки в Барнаульском драмтеатре. Туда её взяли актрисой вспомогательного состава.

«Помню, как довольная собой я гордо сообщила родителям: «Вот вы служите в ТЮЗе, а я теперь — в драматическом!». Отчим обрадовался, а вот мама на нас накричала: «Никаких театров! Это непрофессионально»», — вспоминала Алентова в интервью «Москва Северо-Запад».

Театр

Осенью 1960 года вместе с матерью была зачислена в труппу Орского государственного драмтеатра им. А. С. Пушкина, где дебютировав в постановке «Иркутская история» в роли Майи.

Весь сезон она участвовала во множестве спектаклей, а затем уехала в Москву, где окончила актёрский факультет школы-студии им. В. И. Немировича-Данченко при МХАТ СССР им. М. Горького. Руководителем курса был Василий Марков.

В 1965 году Вера попала в труппу Московского драмтеатра имени А. С. Пушкина. Её первой ролью на местной сцене стала Райна Петкова в спектакле «Шоколадный солдатик» режиссёра Бориса Равенских.

Кино

Дебютировала на экранах в роли учительницы Лидии Фёдоровны в фильме «Дни лётные» (1965). Известность получила после выхода картины Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» (1979), где исполнила главную роль Екатерины Тихомировой. Фильм стал лидером советского кинопроката, его посмотрело около 90 млн человек. В 1981 году он получил «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Кроме того, Вера сыграла сразу несколько персонажей в фильме «Ширли-мырли» (1995), одну из главных ролей в криминальной драме «Воскресенье» (2019) и богиню в экранизации романа Виктора Пелевина «Ампир V» (2022).

Награды