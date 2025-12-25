В Калининграде скончался Заслуженный художник России Пётр Торопов

ВКонтакте

В Калининграде в четверг, 25 декабря, скончался Заслуженный художник России Пётр Торопов. Об этом сообщается в телеграм-канале местного Союза художников.

«Коллектив СХ выражает глубокие и искренние соболезнования с этой невосполнимой утратой жене Елене Олеговне, дочери Александре и всем родным и близким, разделяя боль утраты талантливого художника и доброго человека. Пётр Николаевич всю свою жизнь посвятил творчеству и оставил серьёзное творческое наследие, которым располагают многие музеи страны и частные лица десятков стран мира», — говорится в сообщении.

Пётр Николаевич Торопов родился 10 июля 1958 года в посёлке Анзёби (переименован в Чекановский; с 1999 года — в черте города Братска Иркутской области). Советский и российский скульптор, художник-керамист, график, инсталлятор, художник-реставратор. Сооснователь Калининградского музея марципана в парке культуры и отдыха «Юность». Член Союза художников России. Заслуженный художник РФ. Лауреат профессиональной премии Калининградской области «Признание» за достижения в области литературы, музыкального, театрального и изобразительного искусства.