ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Скончалась основательница телеканала РЕН ТВ Ирена Лесневская. Ей было 83 года. Об этом в соцсетях рассказала гендиректор «VK Видео» Марианна Максимовская.

Журналистки не стало в среду, 24 декабря. «Человек, чьим именем назван канал РЕН, который она когда-то создала. Ирене Стефановне очень многим обязана я лично и мои коллеги по передаче "Неделя"», — написала Максимовская.

Ирена Лесневская также была соучредителем, издателем и главным редактором журнала The New Times. За свою карьеру она успела стать кавалером ордена Почётного легиона, академиком Российской академии кинематографических искусств «Ника» и Академии российского телевидения.