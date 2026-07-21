Россия готова продать шестую часть своего урожая риса

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Правительство России отменяет эмбарго на экспорт отечественного риса. Кубанские аграрии рассчитывают спустя 4 года вернуться на международный рынок, сообщает радио BFM Кубань во вторник, 21 июля.

Запрет на вывоз риса-сырца действовал с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2025 года. Кроме того, беспошлинная квота на злаки составляла 200 тыс. тонн. Всё, что сельхозпроизводители продавали свыше этого объёма, облагалось пошлиной в 50% от таможенной стоимости партии.

В 2025 году урожай риса в России составил 1,19 млн тонн. При этом в первом полугодии 2026-го на экспорт отправили около 19 тонн.

«Крупным агрохолдингам это выгодно, потому что в основном они и производят у нас рис — большие объёмы риса на Кубани производятся интегрированными аграрными операторами. Это хорошая новость для всех участников рынка. Не знаю, насколько небольшие фермеры выращивают рис, но средние сельхозпроизводители точно выращивают, и любое снятие барьера — это благо для рынка. Это свободный экспорт, дополнительные инвестиции в развитие, экспортная выручка», — считает эксперт сельхозрынка Николай Лычев.

Ещё один положительный момент отмены всех ограничений —экспортёрам больше не нужно получать разовые лицензии Минпромторга на каждую партию. При этом за 4 года, что российские рисоводы отсутствовали на международном рынке, ситуация изменилась и теперь им заново придётся восстанавливать логистические и партнёрские цепочки.