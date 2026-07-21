Власти Киргизии расширили страну на 15,5 тыс. га за счёт соседей

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Площадь Киргизии увеличилась на 15,5 тыс. га. Об этом в обращении к согражданам заявил президент страны Садыр Жапаров, пишет «Российская газета» во вторник, 21 июля.

По его словам главы республики, благодаря уточнению линии границ с соседями общая площадь государства превысила 200 тысяч квадратных километров. Последние территориальные споры были урегулированы с Таджикистаном. Страны несколько дней назад начали установку на линии раздела пограничных столбов с цветовой маркировкой и гербовыми знаками.