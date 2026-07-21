Вспышки нет, но вы держитесь: в ночь со вторника на среду на Земле начнётся магнитная буря

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В ночь с 21 на 22 июля на Земле ожидается магнитная буря, которая продлится сутки. Такой прогноз дают специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

При этом учёные отмечают, что фактически вспышек на Солнце, которые становятся причиной повышения геомагнитной активности, сейчас нет. Вся угроза исходит от корональной дыры, которая протянулась от полюса до полюса звезды.

«В таких условиях встреча с потоком возмущённой плазмы, по-видимому, неизбежна, и можно только обсуждать, как скоро она случится, какой будет продолжительность и какого уровня достигнет буря», — отмечают астрофизики.

По предварительным оценка, сила космической непогоды достигнет уровня G1 — G2.