Япония постепенно возобновляет молодёжные обмены с Россией — СМИ

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Япония постепенно возобновляет молодёжные и студенческие обмены с Россией, несмотря на сложную ситуацию в двусторонних отношениях и сохранение антироссийских санкций. Вслед за возвращением программы отправки в РФ молодых исследователей в Токио прорабатывают и возобновление поездок японских студентов. Об этом сообщает ТАСС.

Программа молодёжных обменов между Россией и Японией действует с 1999 года на основе межправительственного соглашения. Тогда же была создана двусторонняя комиссия по молодёжным обменам. По данным японского МИД, с июля 1999 года по февраль 2022-го участниками таких программ стали около 9 800 человек. Краткосрочные студенческие стажировки входят в эту систему.

В 2022 году японские власти решили отказаться от культурных и гуманитарных обменов с Россией на правительственном уровне. При этом полностью контакты не прекратились: в Японии продолжает проходить ежегодный Фестиваль российской культуры, а в Россию на отдельные мероприятия приезжают японские участники.

Одним из главных препятствий для активизации обменов были ограничения на поездки в Россию. Ранее власти Японии рекомендовали не посещать страну вне зависимости от цели поездки. Однако в сентябре 2025 года кабинет министров смягчил эти правила и допустил поездки по так называемым вынужденным обстоятельствам, включая гуманитарные и деловые цели, обучение, научные исследования, образование и художественную деятельность.

После этого Японо-российский центр молодёжных обменов сообщил о возобновлении программы отправки молодых специалистов для поддержки исследований, которые должны способствовать взаимопониманию и сотрудничеству двух стран. Сообщение тогда вызвало заметную дискуссию в японском сегменте X и набрало более 380 тысяч просмотров.

Токио сохраняет осторожный подход в отношениях с Москвой. В мае Россию посетила делегация с участием высокопоставленных чиновников японских Минэкономики и МИД, а также представителей бизнеса. Замглавы МИД Японии Такэси Акахори ранее заявлял, что Токио поддерживает санкционную политику G7, но при этом считает важным сохранять отношения с Россией и намерен действовать на этом направлении исходя из собственных национальных интересов.