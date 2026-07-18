В России на «Госуслугах» появится чат-бот по мерам соцподдержки

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Россияне смогут получать сведения о доступных мерах социальной поддержки через чат-бот на портале «Госуслуги». Пользователю будет достаточно описать свою жизненную ситуацию, чтобы узнать о положенных ему вариантах помощи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя министра труда и социальной защиты РФ Александра Кожевникова.

Правительство РФ уже утвердило соответствующее постановление, подготовленное Минтрудом России. Как пояснил Кожевников, важно, чтобы такая информация предоставлялась не только по принципу «единого окна», но и через привычные для людей инструменты. По его словам, в чат-боте также можно будет отслеживать получение услуг по ранее поданным заявлениям.

«Важно, чтобы вся информация предоставлялась не только по принципу «единого окна», но и через удобные и привычные инструменты – для многих это, конечно, чат-бот на портале «Госуслуг», в котором также будет возможность отслеживания получения услуг по уже поданным заявлениям», — сказал Кожевников.

Замминистра отметил, что нововведение будет особенно полезно в случаях, когда человеку положено сразу несколько мер поддержки. Речь может идти, например, о выплатах, льготах или технических средствах реабилитации.

Сейчас россияне могут узнать о доступных мерах соцподдержки, порядке их оформления или статусе уже поданных заявлений через Единый контакт-центр — по телефону или в письменном формате.