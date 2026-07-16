В ЕС три страны сократили военные расходы вопреки общему росту оборонных бюджетов

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Чехия, Венгрия и Румыния стали единственными странами Евросоюза, которые сократили военные расходы в 2025 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ежегодный доклад Европейского оборонного агентства.

Согласно данным EDA, именно эти три государства отмечены на карте изменения военных расходов за 2024–2025 годы как страны со снижением оборонных затрат. При этом 15 стран ЕС увеличили расходы более чем на 10%, ещё девять — менее чем на 10%.

Исполнительный директор агентства Андре Денк, комментируя итоги исследования, заявил, что государства ЕС продолжают беспрецедентно наращивать траты на оборону. По его словам, если нынешняя тенденция сохранится, к 2029 году такие расходы могут достичь 547 миллиардов евро.

В докладе также говорится, что совокупные оборонные расходы стран Евросоюза в 2025 году выросли на 20% по сравнению с предыдущим годом — до 418 миллиардов евро. В 2026-м, как ожидается, показатель увеличится до 454 миллиардов евро.

После начала конфликта на Украине Евросоюз последовательно повышает военные расходы и запускает общеевропейские программы перевооружения. В марте 2025 года Еврокомиссия представила план вооружения Европы к 2030-му, который предусматривает мобилизацию до 800 миллиардов евро на оборонные нужды, включая кредиты SAFE на 150 миллиардов евро и смягчение бюджетных ограничений для стран ЕС. Одновременно НАТО поставила перед большинством европейских союзников цель довести совокупные расходы на оборону и безопасность до 5% ВВП к 2035 году.