13:44

Google Play удалил все приложения VK и мессенджер «Макс»

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Google Play удалил все приложения VK и мессенджер «Макс» - Новости Калининграда | Фото: архив «Клопс»
Фото: архив «Клопс»

Приложения VK и национального мессенджера «Макс» стали недоступны для скачивания в магазине Google Play.  Об этом в четверг, 16 июля, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу компании.

В VK сообщили, что пользователи Android по-прежнему могут установить приложения через альтернативные магазины, включая RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и другие площадки. Обновления также доступны в обычном режиме через эти магазины приложений.

После введения санкций Евросоюза VK продаёт магазин приложений RuStore.

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