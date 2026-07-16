После введения санкций Евросоюза VK продаёт магазин приложений RuStore

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VK продает 100% RuStore генеральному директору компании-разработчика магазина приложений Дмитрию Панкрушеву. Об этом в четверг, 16 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«VK продает 100% магазина приложений RuStore генеральному директору компании-разработчика стора Дмитрию Панкрушеву», — говорится в сообщении

В компании отметили, что RuStore стал центром доступа к необходимым сервисам для пользователей Android в России. В понедельник ЕС официально ввел санкции против VK. Как заявляли в VK, санкции не влияют на работу компании.

Российский магазин приложений RuStore с 1 сентября 2025 года стал обязательным для предустановки на гаджетах с операционными системами iOS (Apple) и HyperOS (Xiaomi). До этого он переустанавливался на технике, которая работает с операционными системами Android и HarmonyOS (Huawei).