Уругвайские учёные открыли новый вид динозавров благодаря находке рыбаков 30-летней давности

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Уругвайские учёные открыли новый вид динозавров, обитавших более 80 млн лет назад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Республиканского университета.

Два позвонка в 1980-х нашли два рыбака. Один из них подарил окаменелость школе, другой оставил её у себя. Лишь недавно части хвоста динозавра попали в руки исследователей.

Найденную особь выделили в новый вид из-за особенности в строении позвонков, где есть углубления, расположенные нетипично близко к суставу.

Новый вид назвали Mesetasaurus protector в честь одного из борцов за независимость в Латинской Америке и отца-основателя уругвайского государства Хосе Артигаса, носившего титул «защитника свободных народов». По оценкам учёных, в длину динозавр был около 9-10 метров.