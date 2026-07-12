16:59

Гендиректор «Вкусно — и точка» не верит в возвращение McDonald's в Россию

  1. Россия и мир
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Генеральный директор сети «Вкусно — и точка» считает возвращение McDonald's в Россию маловероятным. Об этом Олег Пароев рассказал ТАСС

Среди причин он назвал геополитические изменения и трансформацию потребительского поведения. В частности, по словам Пароева, отечественная сеть фастфуда сумела укрепить свои рыночные позиции и заслужить доверие посетителей. 

McDonald's ушел из России в мае 2022 года. Бизнес был продан предпринимателю Александру Говору. Теперь сеть работает как «Вкусно — и точка». 

В феврале 2026-го McDonald's снова зарегистрировала свой товарный знак в России. 

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