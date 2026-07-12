Подработка на свежем воздухе: в России с начала 2026 года вырос спрос на строителей и ремонтников

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По итогам первого полугодия в России отмечается спрос на профессии, связанные с физическим трудом и благоустройством городской среды. Об этом сообщают аналитики сервиса «Авито Подработка».

Чаще всего исполнители рассматривали подработку дорожными рабочими — интерес к этим вакансиям за год вырос в 2,1 раза (+112%). В топ также вошли фасадчики (+64%), маляры (+61%) и сельскохозяйственные рабочие (+56%). Заметный рост интереса наблюдался и к сезонным задачам по уходу за территориями: подработкой садовниками стали интересоваться на 44% чаще, а дворниками — на 24%.

Больше предложений о временной занятости стали получать строители и ремонтники (+121%). Среди отдельных специальностей также стали чаще искать дворников (+66%), сельскохозрабочих (+55%), промоутеров (+30%) и почтальонов (+24%).

При этом на некоторых должностях отмечается приличный заработок. Так в первом полугодии 2026-го малярам за подработку предлагали в среднем 76 508 рублей в месяц.