Очереди на заправках могут стать уважительной причиной опоздания на работу — Федерация независимых профсоюзов

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Очереди на заправках могут стать уважительной причиной опоздания на работу. Об этом ТАСС рассказали в Федерации независимых профсоюзов России.

«Многокилометровые очереди на заправки, отменённые рейсы общественного транспорта и другие форс-мажоры не редкость в наше неспокойное время. На основе анализа судебной практики уважительными причинами чаще всего признаются: срочное обращение к врачу, экстренные и форс-мажорные обстоятельства, стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации, выполнение государственных или общественных обязанностей», — пояснили в ФНПР.

При опоздании важно как можно быстрее уведомить об этом начальство и указать причину. Руководитель же вправе запросить документы, подтверждающие её. В случае претензий со стороны начальства, в Федерации рекомендуют обратиться в профсоюзную организацию и предъявить бумаги, доказывающие правоту заявителя.