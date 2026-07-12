В Общественной палате дали прогноз по размеру МРОТ на 2027 год

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В 2027 году минимальный размер оплаты труда повысится с 29 до 31 тысячи рублей. Об этом член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров рассказал ТАСС.

«Ориентировочно, учитывая прогноз Минэкономразвития и мнения экспертов, в 2027 году МРОТ будет составлять от 29 до 31 тыс. рублей», — сказал Машаров.

Точный размер МРОТ огласят к ноябрю-декабрю 2026 года. Член комиссии ОП напомнил, что этот показатель является одним из ключевых при расчёте пособий, больничных и зарплат, а также иных социальных выплат. Все субъекты РФ при этом могут вводить персональный МРОТ, но его размер не должен быть ниже государственного.