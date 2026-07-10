Учёные связали погоню за лайками в соцсетях с признаками депрессии

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Исследователи пришли к выводу, что пользователи с симптомами депрессивного расстройства чаще публикуют новые посты после одобрения со стороны аудитории. Об этом пишет N+1 со ссылкой на исследование американских учёных.

Специалисты из Принстонского университета проанализировали поведение тысяч пользователей одной из популярных социальных сетей и выяснили: люди с признаками депрессии заметно чаще остальных подстраивают активность под количество лайков. Чем больше одобрения они получали, тем охотнее публиковали новые записи.

Учёные изучили по 3,2 тыс. последних твитов каждого участника исследования. Часть пользователей испытывала симптомы депрессии, часть — нет. Авторы работы попытались понять, формируется ли у людей привычка писать чаще после положительной реакции аудитории. По итогам анализа исследователи пришли к выводу, что для уязвимых пользователей лайки могут становиться формой положительного подкрепления, а такая зависимость способна негативно влиять на психическое состояние.