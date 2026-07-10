Не только Ганнибал Лектер: Энтони Хопкинс в 88 лет начал музыкальную карьеру

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Энтони Хопкинс в 88 лет представил первый музыкальный сингл. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные стриминговой платформы Spotify и издание Times.

Трек «1947: Suite for Solo Piano & Orchestra: II. Bracken Road» длится 4 минуты 44 секунды. По данным Times, 21 августа должен состояться релиз альбома Life is a Dream, в который войдут 12 композиций.

Как отмечается, Bracken Road была написана ещё в 1963 году, когда Хопкинс работал в театре в Ливерпуле. Актёр давно занимается музыкой: в подростковом возрасте он сочинял произведения для местных театральных постановок, а позже стал автором работ для фортепиано и скрипки с оркестром. Среди его известных музыкальных произведений — вальс And The Waltz Goes On.

Энтони Хопкинс известен по ролям в фильмах «Молчание ягнят», «Маска Зорро», «Знакомьтесь, Джо Блэк», «Тор», «Ной», «Трансформеры: Последний рыцарь» и других.