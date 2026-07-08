Медик назвал оптимальный возраст для первой беременности

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Оптимальный возраст для первой беременности — от 22 до 30 лет, а пик физиологической готовности приходится на 25–28 лет. Об этом рассказал ассистент кафедры акушерства и гинекологии ИХ Пироговского университета Минздрава России Анатолий Тян.

По его словам, именно в 25–28 лет у женщины отмечается максимальный запас яйцеклеток, а эндометрий лучше всего готов к имплантации эмбриона. Кроме того, сердечно‑сосудистая и свертывающая системы проще адаптируются к нагрузкам, которые возникают во время беременности.

Специалист подчёркивает, что роды до 20 лет связаны с повышенными рисками — организм матери ещё не завершил физиологическое созревание. В этом возрасте выше вероятность анемии, преждевременных родов и рождения ребёнка с низкой массой тела. После 35 лет постепенно растут риски гестационного диабета, гипертензии, отслойки плаценты и увеличивается частота хромосомных аномалий у плода. Так, вероятность таких нарушений составляет 1:1000 в 25 лет, 1:400 в 35 лет и достигает 1:100 к 40 годам.