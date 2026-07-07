Роналду прощается, США вылетели, а ставочники ищут слёзы: что нового в футбольном блоге «Клопс» о ЧМ-2026

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Чемпионат мира по футболу вышел на стадию, где спокойно уже не бывает. В блоге «На трибуне» на платформе «Клопс Блоги» разбираем главные сюжеты плей-офф.

К Роналду можно относиться по-разному, но его вклад в популяризацию футбола очевиден, считает автор блога. После вылета Португалии звезда подтвердила, что больше не сыграет на мундиале.

«Да, это был мой последний чемпионат мира. Теперь у меня будет возможность хорошенько подумать, провести время с семьей. Жизнь продолжается», — сказал Роналду.

Он отметил, что уходит с чистой совестью: отдал всё на поле. Криштиану напомнил, что выиграл с Португалией три трофея — до него у сборной не было ни одного.

«Победа на Евро-2016 останется для меня достижением уровня чемпионата мира. Эту историю не изменить. А завтра начнётся новый день, и мы продолжим идти вперёд», — сказал футболист.

Ещё одна волнительная история турнира — ставки на то, заплачет ли Роналду. На платформе Polymarket общая сумма пари на этот исход превысил $5,4 млн.

Перед ЧМ вероятность слёз Криштиану оценивали в 70–72%, перед матчем — примерно в 69–70%. После игры было решено: Роналду не заплакал. По правилам, слёзы должны были быть чётко видны на фото или видео до, во время или после матча.

Участники пари до сих пор спорят и разбирают кадры почти покадрово. Проявление эмоций Криштиану оспорили уже не раз.

Для этого футболиста чемпионат мира, вероятно, стал последним.

«Неймара не будет на следующем ЧМ. Но ведь объективно — его и на этом почти не было», — отмечает автор блога.

История получилась грустной: один из самых талантливых игроков своего поколения прощается с большим футболом на коленях и со слезами. При этом ощущение остаётся прежним — Неймар так и не раскрыл карьеру до конца.

В матче Бельгия — США, как пишет автор блога, победил футбол. Бельгийцы выиграли крупно — 4:1 — и вышли в четвертьфинал, где сыграют с Испанией.

Главный контекст — раздражение футбольной общественности из-за решений вокруг сборной США. После скандала с отменой дисквалификации Балогуна многие болельщики откровенно симпатизировали Бельгии.

«Очень справедливо, что бельгийцы выиграли, причём с крупным счётом 4:1. Тут даже Трамп не сможет сказать, что «несправедливо». Хотя кто знает, что он может ещё выкинуть», — пишет автор.

Разбирался и матч Франции с Парагваем (потенциальный соперник американцев). По мнению автора, парагвайцы играли грубо, а арбитр Ильгиз Танташев из Узбекистана и VAR многое оставляли без внимания. Франция всё равно прошла дальше.

В футбольном мире продолжают обсуждать решение ФИФА по Балогуну. С резкой критикой выступил будущий главный тренер сборной Германии Юрген Клопп.

«Если Трамп и Инфантино действительно договорились об этом между собой — это безумие. Это ставит под сомнение всё. Эти два человека, которые ничего не понимают в футболе, вообще не должны иметь к этому никакого отношения. Это наша игра, а не их игра», — заявил Клопп в эфире MagentaTV.

В блоге этот сюжет называют одним из главных скандалов турнира: футбол всё чаще выглядит не как игра по правилам, а как территория политических договорённостей.

Отдельный материал посвящён официальному заявлению УЕФА по отмене дисквалификации Балогуна.

«Вчерашнее решение перешло все границы дозволенного. Футбол, как и любой другой вид спорта, основан на правилах, которые являются основой для честной, прозрачной и справедливой конкуренции», — говорится в заявлении.

В УЕФА подчёркивают, что автоматическая дисквалификация на один матч после красной карточки не требует отдельного решения органа и не должна отменяться по ходу турнира, тем более когда другие игроки в аналогичных ситуациях уже отбыли наказание.

«Мы выражаем своё недоумение по поводу столь беспрецедентного, непостижимого и неоправданного решения», — заявили в УЕФА.