В России мошенники освоили новую схему обмана граждан

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В России мошенники стали маскироваться под фирмы, списывающие долги, и убеждать граждан не платить банку, а отдавать деньги им якобы за сопровождение банкротства. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает РИА Новости.

«Мошенники маскируются под фирмы, списывающие долги с россиян. В сети появилась новая мошенническая схема: под видом спокойной жизни без долгов на доверчивых гражданах зарабатывают «раздолжнители». Они убеждают перестать платить банку и деньги нести им, например, по 15 тысяч рублей в месяц за «сопровождение банкротства», — рассказал агентству доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.

По словам эксперта, злоумышленники активно используют манипуляцию и социальную инженерию, убеждают россиян переписать на них квартиры и машины, чтобы не потерять их в банкротстве.

«Потом, когда просрочки растут, могут предложить взять новый кредит, чтобы рассчитаться уже с самими «помощниками». У россиян могут появиться проблемы с законом, а долги как были, так и остаются», — подчеркнул он.

Щербаченко посоветовал «не ждать чуда» и не отдавать свои деньги каким-либо посредникам, а напрямую обращаться в банк с просьбой о кредитных каникулах, реструктуризации или другом законном варианте урегулирования долга.