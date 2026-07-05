55 букв без передышки: лингвисты нашли рекордно длинное слово в русском языке

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Самым длинным зафиксированным словом русского языка сейчас считается «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые». Об этом, ссылаясь на Институт Русистики, пишет РИА Новости в воскресенье, 5 июля.

Форму из 55 букв нашли в названии патента на химическое соединение. В институте уточнили, что в подобных рейтингах лингвисты обычно учитывают только подтверждённые примеры — из словарей, научных публикаций, официальных документов и других авторитетных источников.

«Долгое время самым длинным словом русского языка считалось слово «превысокомногорассмотрительствующий». «Оно состоит из 35 букв и относится к старинной официально-деловой лексике. В XVIII–XIX веках подобные формы использовались как подчеркнуто почтительные обращения к высокопоставленным лицам», — утверждают эксперты.

С развитием науки появились и другие длинные термины. Среди них — «водогрязеторфопарафинолечение» из 29 букв, обозначающее комплекс лечебных процедур, и «тифлосурдоолигофренопедагогика» из 30-ти — название одного из направлений специальной педагогики.

В числе рекордсменов часто оказываются химические термины: они получаются длинными из-за необходимости точно описывать строение вещества. Один из известных примеров — «гидразинокарбонилметилбромфенилдигидробенздиазепин», в котором 50 букв.

Учёные отметили, что теоретически длина слова почти ничем не ограничена, если учитывать сложные числительные и технические термины. Такие конструкции могут растягиваться на десятки и даже сотни букв.