Удары головой по мячу могут быть вредны для мозга — исследование

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Удары головой по мячу могут приводить к кратковременному росту уровня тау‑белка — одного из ключевых биомаркеров болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли исследователи из Медицинского центра Амстердамского университета, изучив состояние почти 400 футболистов-любителей. Об этом сообщает журнал Jama Network.

В исследование включили 389 игроков старше 18 лет без неврологических заболеваний. У всех участников взяли анализы крови до и после матча. Почти две трети спортсменов (67%) хотя бы раз били мяч головой, а 28% вообще не получали подобных нагрузок.

У тех, кто в процессе игры наносил удары головой, зафиксировали повышение двух маркеров — белка S100B и p‑tau217. Учёные отмечают: чем чаще и сильнее были контакты головы с мячом, тем выше становились показатели. S100B обычно используют для диагностики черепно‑мозговых травм: его уровень повышается примерно через час после удара. Тау‑белок отвечает за стабильность структуры нейронов, но при механическом воздействии может отсоединяться и превращаться в форму p‑tau217 — важный маркер болезни Альцгеймера.

Повышение p‑tau217 наблюдалось у тех футболистов, которые сделали два и более ударов головой. При этом через сутки‑двое концентрация биомаркеров возвращалась к норме.

«Хотя последствия для долгосрочного здоровья мозга остаются неопределёнными, результаты показывают, что даже игра на любительском уровне может остро влиять на целостность нейронов. Будущие исследования должны подтвердить эти выводы и включить женщин-футболисток, детей и профессиональных игроков», — отмечают авторы работы.