В Госдуму внесли проект об индексации суммы, при которой допускается арест имущества

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Правительство России направило в Госдуму законопроект, который предусматривает индексацию минимальной суммы долга, при которой возможно наложение ареста на имущество. Об этом пишет РИА Новости в четверг, 2 июля.

Сейчас арест имущества не допускается, если сумма взыскания не превышает трёх тысяч рублей. Авторы инициативы предлагают проиндексировать этот порог, адаптировав его к текущему уровню инфляции. В пояснительной записке указано, что документ подготовлен для дополнительной защиты прав граждан при обращении взыскания на денежные средства.

По действующему законодательству взыскание может обращаться только в пределах конкретной суммы долга, включая расходы и исполнительский сбор. Власти отмечают, что регулирование требует более взвешенного подхода: необходимо учитывать интересы кредитора, но при этом не затрагивать основные права должника.

Проект также расширяет перечень исполнительных действий. Судебным приставам предложено дать право устанавливать запрет на регистрационные действия в отношении имущества должника. Это позволит предотвратить его вывод, если выявить или описать имущество по каким‑то причинам затруднительно.

При этом специального списка таких регистрационных действий вводить не потребуется — перечень исполнительных мер остаётся открытым, и пристав сможет применять те инструменты, которые нужны для исполнения решения.

Законопроект предполагает отложенное вступление в силу. Это связано с необходимостью доработки программного обеспечения банков и кредитных организаций, которые работают с операциями по взысканиям.