Черногория открыла визовые центры в восьми городах России

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Черногория открыла визовые центры в Москве и ещё семи российских городах. Об этом, ссылаясь на оператора VFS Global, пишет Интерфакс в среду, 1 июля.

Без визы россияне могут находиться в Черногории до 30 дней, для срока от 30 до 90 суток нужно заранее оформить многократное разрешение. Помимо столицы, заявления принимают в Архангельске, Мурманске, Петрозаводске, Пскове, Новороссийске, Воронеже и Екатеринбурге. В эти же центры могут обращаться живущие в РФ иностранцы, которым требуется отдельный документ для въезда, в частности граждане Азербайджана, Армении, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Запись ведётся на сайте VFS Global.

Казахстанцы могут приезжать в Черногорию без визы только с 1 марта по 1 октября — до 30 дней. В остальное время или для более долгого пребывания нужно заранее оформить разрешение. Для граждан Грузии, Молдовы и Украины условия мягче: им разрешён въезд до 90 суток.