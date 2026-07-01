Исследование: женщины спят лучше мужчин, но оценивают свой сон хуже

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Шведские учёные выяснили, что женщины объективно высыпаются лучше мужчин, хотя сами чаще жалуются на плохой сон. Мужчины же, наоборот, склонны переоценивать его качество. Об этом пишет издание «Нож».

Врачи отмечают, что женщины чаще обращаются к сомнологам и сообщают о нарушениях сна. Однако данные объективных измерений говорят об обратном. Сотрудники отделения клинической нейробиологии Каролинского института случайным образом отобрали 238 мужчин и 238 женщин, сопоставимых по возрасту и индексу массы тела. Участвующие в исследовании были разделены по факторам, которые способны влиять на сон, — возраст, употребление алкоголя, курение.

Ночью специальные устройства фиксировали мозговые волны, движение глаз, мышечное напряжение, продолжительность и фазы сна. Также учитывалось время бодрствования и скорость засыпания. Утром участники самостоятельно оценивали качество ночного отдыха.

Как показали результаты, женщины проводили во сне в среднем 400 минут, тогда как мужчины — около 382 минут. При этом они реже просыпались ночью. Единственный параметр, который создавал обратное впечатление, — продолжительность ночных пробуждений.

«Когда женщины всё же просыпались ночью, они находились без сна дольше: около девяти минут против чуть менее семи у мужчин», — говорится в исследовании.

По словам старшего профессора психологии Торбьёрна Окерштедта, достаточно проснуться на пять минут, чтобы помнить об этом на следующий день. Поэтому женщины чаще фиксируют ночные пробуждения и субъективно оценивают сон как плохой. Мужчины же просыпаются ненадолго и не всегда осознают это.

Авторы исследования подчёркивают: качество сна не всегда определяется физиологическими показателями. На самочувствие утром часто влияет субъективное восприятие и эмоциональный фон.