Учёные выяснили, что одинокие люди считают себя менее сочувствующими

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Люди, которые чувствуют себя одинокими, нередко оценивают свой уровень сочувствия ниже, чем он есть на самом деле. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Social Cognitive and Affective Neuroscience.

В эксперименте участвовали 108 человек. Учёные проверяли, способны ли различные виды медитаций повысить эмпатию. Добровольцы в течение двух недель проходили два типа сессий: одни были направлены на расслабление, другие — на пробуждение добрых чувств и сострадания.

Оба тренинга помогли уменьшить чувство одиночества, однако на уровень эмпатии они не повлияли. Многие участники, испытывающие одиночество, признавались, что считают себя менее сочувствующими. Но данные исследований мозга показали: сопереживать боли других они способны так же, как и люди, которые не ощущают одиночества. Авторы исследования связывают такую разницу восприятия с низкой самооценкой.

«Мы были удивлены тем, что медитация не произвела эффекта на эмпатию, так как предыдущие исследования показали, что это может быть эффективным вмешательством», — отметили учёные.