В Италии обнаружили древнеримский город с театром и форумом

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Археологи нашли ранее неизвестный древнеримский город возле Аппиевой дороги в провинции Авеллино. Руины относятся к I–II векам до нашей эры. Об этом, ссылаясь на Министерство культуры Италии, пишет NY Post.

Город обнаружили на территории археологического объекта Фиоккалья. Он расположен рядом с Аппиевой дорогой — одной из самых известных римских трасс, включённой в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Находку сделали с воздуха: исследователи использовали беспилотники для изучения территории.

Экспертная группа установила, что в древнем городе располагались форум и театр. Эти сооружения подтверждают, что Фиоккалья была полноценным римским поселением с монументальными общественными зданиями.

«Результаты подтверждают, что Фиоккалья была структурированным городом, оснащённым монументальными общественными зданиями», — говорится в пресс-релизе Министерства культуры Италии.