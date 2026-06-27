В Италии обнаружили древнеримский город с театром и форумом

Археологи нашли ранее неизвестный древнеримский город возле Аппиевой дороги в провинции Авеллино. Руины относятся к I–II векам до нашей эры. Об этом, ссылаясь на Министерство культуры Италии, пишет NY Post.
Город обнаружили на территории археологического объекта Фиоккалья. Он расположен рядом с Аппиевой дорогой — одной из самых известных римских трасс, включённой в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Находку сделали с воздуха: исследователи использовали беспилотники для изучения территории.
Экспертная группа установила, что в древнем городе располагались форум и театр. Эти сооружения подтверждают, что Фиоккалья была полноценным римским поселением с монументальными общественными зданиями.
«Результаты подтверждают, что Фиоккалья была структурированным городом, оснащённым монументальными общественными зданиями», — говорится в пресс-релизе Министерства культуры Италии.
Археологи нашли в Британии следы древнего сооружения — возможного «прототипа» Стоунхенджа.