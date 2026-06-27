Репетиторы по физике оказались самыми высокооплачиваемыми в России

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Репетиторы по физике зарабатывают в среднем более 80 тысяч рублей в месяц — это максимальный показатель среди всех предметов. Об этом, ссылаясь на данные аналитиков сервиса «Авито Подработки», пишет РИА Новости.

Эксперты выяснили, что с января по май 2026 года вакансии для преподавателей по физике предлагали в среднем 82,3 тысячи рублей в месяц. Это самый высокий уровень дохода среди всех частных педагогов.

На втором месте по заработку — репетиторы по информатике со средним доходом 78,26 тысячи рублей. Третью строчку заняли преподаватели английского языка (74,34 тысячи рублей в месяц). В топ-5 также вошли репетиторы по математике (70,95 тысячи рублей) и литературе (69,24 тысячи рублей).

По словам директора по развитию «Авито Работы» Романа Губанова, фактический заработок преподавателя зависит от опыта, квалификации, региона, графика и количества учеников. Он отметил, что многие педагоги работают неполный день или получают почасовую оплату, поэтому доход варьируется.