Аллергиков накрыл «двойной удар»: тополиный пух поднял спрос на тесты и лекарства

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Ранний старт сезона тополиного пуха привёл к резкому росту обращений в медлаборатории, а также увеличению продаж антигистаминных препаратов и аллерго‑тестов. Об этом сообщают аналитики ЮMoney и «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД».

С 1 по 15 июня россияне стали на 37% чаще оплачивать услуги медицинских лабораторий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек почти не изменился и составил 3 774 рубля. Эксперты поясняют, что аномально раннее появление тополиного пуха — ещё в конце мая — застало аллергиков врасплох.

По словам руководителя направления карточных продуктов ЮMoney Натальи Ражева, в этом сезоне пух «пошёл» раньше привычных сроков и совпал с пылением злаковых трав. Это создало «двойной удар» по чувствительным к аллергенам россиянам и стало причиной почти 40‑процентного роста оборота лабораторий.

Аналитический центр «Чек Индекс» фиксирует значительное увеличение спроса на аллерго‑тесты: на 10% год к году и сразу на 55% относительно мая. Средняя стоимость анализа достигла 3 360 рублей — на 12% больше, чем год назад. Специалисты отмечают формирование более осознанного подхода к здоровью: люди стремятся установить точную причину недомогания, прежде чем покупать лекарства.

Продажи антигистаминных средств также выросли. За первые две недели июня их покупали на 11% чаще, чем год назад, и на 30% чаще, чем в мае. Средняя цена препаратов увеличилась на 11% и составила 194 рубля. Спрос на защитные маски снизился по сравнению с прошлым годом на 11%, но к маю вырос на 9%.