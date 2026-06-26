Отзывы, «чёрные списки» и знакомые: что изучают россияне перед устройством на работу

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Большинство россиян проверяют потенциального работодателя перед тем, как отправить резюме или согласиться на собеседование. Чаще всего кандидаты читают отзывы сотрудников и заглядывают в «чёрные списки» компаний. Такие данные приводит SuperJob.

Три четверти участников опроса изучают работодателя перед откликом. В 2024 году этот показатель был выше — 78%. Сейчас каждый шестой соискатель (16%) ничего не проверяет, ещё 9% затрудняются ответить. Мужчины относятся к выбору нового места работы внимательнее: о проверке работодателей сообщили 79% из них, среди женщин — 70%. Активнее всего информацию уточняют респонденты от 35 до 45 лет — 79%. Молодёжь и россияне старшего поколения делают это реже — 74–75%.

Чем выше доход потенциального сотрудника, тем чаще он изучает компанию. Среди зарабатывающих до 150 тысяч рублей проверку проводят 75%, в группе с более высоким доходом — уже 81%.

Семь из десяти соискателей, которые изучают работодателя, читают отзывы и смотрят «чёрные списки» компаний. Два года назад этот показатель составлял 85%. Ещё 15% ищут данные о финансовой отчётности, судебных спорах и тендерах, 14% переходят на официальный сайт. 7% предпочитают расспросить знакомых, 3% — изучить карточку работодателя и требования вакансий. По 2% проверяют соцсети, смотрят на срок присутствия компании на рынке и читают отзывы клиентов. Один из ста интересуется информацией о руководителе.