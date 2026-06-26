«Цифровой ГУЛАГ»: в СПЧ резко раскритиковали решение Apple удалить VK из App Store

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Решение Apple убрать из магазина приложений программы VK связано с давлением на российский цифровой сектор и попыткой ограничить его развитие. Об этом на полях Петербургского международного юридического форума заявил член СПЧ Артур Шлыков, пишет РИА Новости в пятницу, 26 июня.

«В этой логике всё отчётливее видны принципы западной цифровой цензуры: доступ к приложению зависит не только от качества продукта, но и от политической позиции владельца платформы. По сути, это попытка ограничить развитие цифрового суверенитета России и сохранить доминирование западных цифровых экосистем — той самой модели, которую всё чаще можно назвать цифровым ГУЛАГом для неугодных сервисов», — сказал он.

Член СПЧ отметил, что удаление российских приложений из App Store происходит не впервые. Он добавил, что формальные причины могут объяснять подобные решения требованиями регуляторов или правилами площадок, однако итог «для пользователей один — привычные российские сервисы становятся недоступны в официальной цифровой витрине».