Не брат ты мне: Мария Макарова отсудила 300 тыс. рублей у шоу «Голос» за использование своей песни

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Солистка группы «Маша и медведи» Мария Макарова отсудила 300 тыс. рублей у шоу «Голос» за использование без её согласия песни «Земля». Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 26 июня.

Композиция звучала во время слепых прослушиваний в выпуске 13-го сезона популярной программы, а затем выступление разместили на сайте и в соцсетях проекта. Макарова пояснила, что не давала разрешение на доведение композиции до всеобщего сведения, а также на её переработку. По мнению автора, песню, которая звучит в фильме «Брат-2»18+, взяли намеренно для повышения рейтинга шоу и получения дохода от размещения рекламы, так как саундтрек к картине возглавляет отечественный музыкальный рейтинг.

Столичный суд посчитал, что согласие автора на использование произведения получено не было, композиция была доведена до всеобщего сведения без законных на то оснований, поэтому необходимо компенсировать музыканту моральный ущерб и судебные издержки.