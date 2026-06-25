«Обезьянка» и «Крюк»: загадочная «Радиостанции Судного дня» снова подала голос

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В эфире радиостанции УВБ‑76, более известной как «Радиостанция Судного дня», прозвучало сообщение «Обезьянка». Об этом пишет РИА Новости в четверг, 25 июня.

Сообщение зафиксировали в 19:07 по московскому времени. Ранее в тот же день, в 13:07, станция передала слово «Крюк». Накануне радиостанция вышла в эфир значительно чаще — за среду она передала 20 отдельных сигналов.

УВБ‑76 — военная радиостанция, работающая с 1970‑х годов. Большую часть времени она транслирует короткий повторяющийся жужжащий звук, из‑за которого получила народное прозвище «Жужжалка».