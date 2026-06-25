Пять минут движения в час: учёные назвали оптимальный график активности при сидячей работе

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Пяти минут активности каждый час достаточно, чтобы снизить вред от долгого сидения на работе. Такой режим перерывов учёные назвали оптимальным. Исследование опубликовано в British Journal of Sports Medicine.

В эксперименте приняли участие почти 20 тысяч человек. На протяжении двух недель они делали пятиминутные паузы через каждые 30, 60 или 120 минут. Каждый вечер участники заполняли опросники. Отдельно специалисты изучили показатели добровольцев за неделю их обычного распорядка без регулируемых перерывов.

Все варианты пауз — раз в полчаса, час и два часа — показали высокую выполнимость. Однако режим с интервалом в два часа, несмотря на простоту внедрения, оказался наименее эффективным для психического состояния. Перерывы каждые 30 минут давали заметный эффект, но нередко были трудны в реализации. Лучшим балансом удобства и пользы участники назвали режим с паузами каждый час.

Учёные отметили, что небольшие перерывы не снижали продуктивность. Напротив, все три режима дали рост вовлечённости в работу на 4–7% и повышение общей производительности на 1–3%.