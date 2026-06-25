В России более половины пользователей нейросетей готовы оформлять платные подписки — исследование

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В России более половины пользователей нейросетей готовы оформлять платные подписки. Об этом говорят данные исследования «Авито Работы».

По данным аналитиков, 71% респондентов хотя бы иногда используют ИИ‑сервисы: 19% — ежедневно, 21% — несколько раз в неделю, ещё 11% — несколько раз в месяц. Чаще всего к нейросетям обращаются молодые люди 18–24 лет: 37% из них пользуются ИИ каждый день, 30% — раз в неделю. В среднем активные пользователи запускают ИИ‑инструменты около 17 раз в месяц. Молодёжь 18–24 лет делает это чаще — примерно 19 раз, тогда как миллениалы 35–44 лет — около 15.

Сервисы чаще всего помогают россиянам решать личные задачи (36%), рабочие вопросы (22%) и заниматься творчеством (19%). Каждый десятый пользователь применяет ИИ для обучения, а 4% — для консультаций по поиску работы. При этом миллениалы 35–44 лет и представители поколения X 45–54 лет чаще других используют нейросети именно в рабочих целях. А респонденты старше 55 лет — для решения бытовых задач. Молодёжь 18–24 лет почти вдвое чаще остальных обращается к ИИ для учёбы.

Исследование показало, что россияне постепенно привыкают к платным ИИ‑сервисам. Более половины пользователей (55%) готовы оформлять подписку, а средняя сумма, которую они готовы ежемесячно тратить на сервисы, составляет 2 176 рублей. Готовность платить выше всего среди зумеров: молодые люди 18–24 лет готовы выделять на подписки в среднем 3 493 рубля. При этом 28% пользователей предпочитают не превышать бюджет в 1 000 рублей в месяц, а 14% рассматривают диапазон от 1 001 до 3 000 рублей. Лишь 6% готовы платить свыше 5 000 рублей.

На фоне роста популярности ИИ увеличивается и спрос на обучение работе с инструментами. Треть пользователей (33%) считают, что им было бы интересно пройти обучение от работодателя, а 21% уверены, что такие программы уже становятся необходимыми. Особенно высок интерес среди сотрудников 35–44 лет: 39% хотели бы пройти корпоративное обучение. Четверть россиян 25–34 лет заявили, что владение ИИ‑инструментами становится обязательной частью профессионального развития.