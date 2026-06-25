Минцифры просит ФАС проверить Apple после удаления приложений VK

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В Минцифры назвали политически мотивированным решение Apple убрать приложения холдинга VK из App Store. Об этом пресс-служба ведомства пишет в своём канале на платформе Макс в четверг, 25 июня.

«Министерство не получило от компании Apple аргументированной позиции о наличии санкционных требований. На основе полученных заключений, в том числе со стороны американских юридических компаний, Минцифры подтверждает отсутствие данных оснований для блокировки приложений VK», — говорится в сообщении.

Apple, по оценке Минцифры, игнорирует общественную значимость удалённых приложений: через них россиян в том числе предупреждают о рисках происшествий. Блокировку чиновники считают проявлением недобросовестной конкуренции и попыткой защитить зарубежные платформы, уступающие российским аналогам.

В министерстве заявили, что компания не выполняет требования российского законодательства о выборе поисковой системы по умолчанию и предустановке отечественного магазина приложений на устройствах. Федеральную антимонопольную службу попросили оперативно рассмотреть эти факты.