Apple удалила приложения VK из App Store

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Apple удалила приложения группы VK из App Store — теперь их нельзя скачать или обновить на iPhone и других устройствах бренда. Об этом пресс-служба компании сообщает в четверг, 25 июня.

В VK заявили, что решение приняли без предупреждения и в одностороннем порядке. В организации подчёркивают, что группа не находится под санкциями и не фигурирует в соответствующих списках, а необходимые юридические заключения ранее передавались Apple.

В группу VK входят, в частности, соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», VK Мессенджер, VK Видео, VK Музыка, Почта Mail, Облако Mail и образовательные сервисы. По мнению представителей компании, действия Apple ограничивают доступ российских пользователей к продуктам, которыми ежедневно пользуются десятки миллионов человек.

После удаления владельцы устройств Apple могут перестать получать push-уведомления о сообщениях и важных событиях. При этом уже установленные приложения VK продолжат работать.

На Android сервисы доступны в полном объёме — с обновлениями, уведомлениями и другими функциями. Скачать их можно в RuStore, Google Play, Huawei AppGallery, Samsung Store, Xiaomi Store и на официальных сайтах продуктов.