Госкомпании снова тратят миллиарды на VPN и защищённые каналы связи — СМИ

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Российские госзаказчики стали активнее закупать корпоративные VPN и защищённые каналы связи. Об этом, ссылаясь на данные аналитической системы «Тендерплан», пишет «Коммерсант» в четверг, 25 июня.

За январь — май 2026 года провели 2,08 тысячи таких процедур на 10,3 млрд рублей. Годом ранее за тот же период их было 1,9 тысячи на 11,4 млрд. Количество выросло на 5%, но общая сумма снизилась почти на 10%. Средняя цена контракта практически не изменилась — 5,6–5,7 млн рублей.

В первом квартале картина была заметно хуже: по подсчётам «СКБ Контур», объём договоров упал с 6,9 млрд до 2,02 млрд рублей, хотя число тендеров увеличилось. Эксперты объясняли это тем, что в 2025 году VPN и защищённые каналы связи часто включали в крупные IT-проекты, а в 2026-м стали выносить отдельными лотами.

Главными покупателями становятся организации с госучастием. Их доля в закупках по 223-ФЗ — закону для госкомпаний и отдельных видов юрлиц — за пять месяцев выросла с 9% до 12%. При этом конкуренция не усилилась: круг постоянных поставщиков сузился со 167 до 144, а на один лот в среднем приходится 1,1 участника.

Эксперт по информационной безопасности «Контур.Эгиды» и Staffcop Юрий Драченин считает, что динамика по 223-ФЗ связана с активностью естественных монополий и крупных корпоративных заказчиков. Для них защищённая инфраструктура остаётся приоритетом из-за кибератак и рисков в цепочках поставок.

Во второй половине года рынок может встряхнуть смена правил шифрования. Как отметил архитектор департамента ИБ «Рексофт» Даниил Левченко, ФСБ готовит обязательный переход на алгоритмы, устойчивые к взлому с помощью квантовых компьютеров, и ужесточает нормы для аппаратной части. Это может привести к массовой замене шлюзов. Председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров считает, что в ближайшие два-три года государственный VPN-сегмент может перестать существовать как отдельное направление самостоятельных сервисов.